Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufregung am ersten Schultag

Jena (ots)

Aufregung am ersten Schultag hatten die Schüler der Rautalschule. Gegen 11:00 Uhr löste plötzlich die Brandmeldeanlage aus, sodass die Schüler sofort die Schule verlassen mussten. Doch diesmal war es keine Alarmübung, denn die Feuerwehr fuhr tatsächlich mit eingeschalteter Sirene vor. Allerdings gab es wenig später doch Entwarnung. In einem Nebengebäude, in dem das Schulessen zubereitet wird, ist im Ofen Essen angebrannt und dieses hat den Feueralarm ausgelöst. Die Kinder konnten unversehrt in die Schule zurückkehren und die Feuerwehr wieder abrücken. Nur ob es dann noch genug zu essen gab, bleibt ungewiss.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell