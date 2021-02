Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Überschlagen

Jena (ots)

Aufgrund noch bestehender Straßenglätte hat sich ein 49-Jähriger mit seinem Ford am Montagmorgen im Rautal bei Jena überschlagen. Der Mann war aus Richtung Closewitz in Richtung Jena unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Straße abkam, sich überschlug und neben der Fahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich ins Klinikum gebracht, konnte aber wenig später unverletzt entlassen werden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund mangelnder Sonne in diesem Bereich ist das Schmelzwasser vereist. Durch den Winterdienst wurde die Straße mehrfach mit Kiesel bestreut, um so etwas die Gefahr einzudämmen.

