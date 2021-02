Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Jena (ots)

An einer Lichtzeichenanlage in der Göschwitzer Straße in Jena kam am Montagmorgen, gegen 07:00 Uhr, ein Mopedfahrer zu Fall. Verkehrsbedingt musste der Mopedfahrer an der Ampel halten. Der Fahrzeugführer eines VWs bemerkte dies zu spät und fuhr auf das Zweirad auf. Durch die Kollision stürzte der Mopedfahrer und verletzte sich leicht. Vorsorglich wurde er ins Krankenhaus gebracht.

