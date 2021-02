Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Weimar (ots)

Am 29.10.2020 begaben sich vier unbekannte Täter gegen 14:20 Uhr in den Aldi-Markt in der Marcel-Paul-Straße in Weimar. Ein Täter wollte seine Ware mittels Kleingeld bezahlen. Durch die Stückelung des Kleingeldes war die Kassiererin mit dem Zählen abgelenkt. Die nutzten zwei andere Täter und entwendeten aus dem nicht verschlossenen Zigarettenständer mehrere Zigarettenschachteln. Diese steckten sich die Täter in die Jackentaschen. Ein vierter Täter packte seinen Rucksack mit mehreren Zigarettenschachteln voll. Durch das beherzte Eingreifen von zwei weiteren Mitarbeiter konnten die Täter zum Zurücklassen der Beute bewogen werden. Ein unerkannte flucht wurde jedoch nicht vereitelt. Der Täter, welcher an der Kasse die Ware mit dem Kleingeld bezahlen wollte, konnte jedoch durch einen Mitarbeiter fotografiert werden.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu deren Identität machen? Wer kann Hinweise zum versuchten Diebstahl am 29.10.2020 geben?

