Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorhauben beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Durch Unbekannte wurde die Motorhaube eines Pkw beschädigt, welcher am Bahnhof in Hermsdorf geparkt war. Wie der Besitzer am Sonntagmittag der Polizei meldete, haben der oder die Täter mit einem unbekannten Tatmittel die Motorhaube des BMW zerkratzt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Hinweise zu den möglichen Tätern liegen aktuell noch nicht vor. Auch in Kahla haben Unbekannte einen PKW zerkratzt. Der VW stand in der Straße Burg und wurde an der Fahrertür und im Bereich der Kofferraumklappe beschädigt. Derzeit liegen keine Hinweise zu möglichen Tätern vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell