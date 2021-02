Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Lichterkette entzündet Veranda

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vermutlich durch einen technischen Defekt einer Lichterkette brach kurz nach Mitternacht ein Feuer in einem Haus in Schmölln (Hummelshain) aus. Die Lichterkette war auf einer Veranda angebracht, als diese in Brand geriet. Die Veranda, ein Laubengang und die Haustür wurden beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Hinweise auf strafbare Handlungen haben sich bis jetzt nicht ergeben, der Brandort wird aber im Laufe des Montages nochmals begutachtet. Die Bewohner konnten vorerst nicht ins Haus zurück, da dieses stark verrußt ist.

