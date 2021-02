Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Heckscheibe zerstört

Jena (ots)

In Jena haben Unbekannte die Heckscheibe eines Pkw eingeschlagen. Die 20-jährige Fahrzeugnutzerin stellte ihren Audi am Sonntagmorgen in der Drackendorfer Straße ab. Als sie gegen 14:30 Uhr zu ihrem Pkw zurückkehrte, musste sie den Schaden feststellen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Hinweise auf mögliche Täter und das Tatmittel liegen derzeit nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell