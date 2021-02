Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrunken gegen die Quarantäne verstoßen

Stadtroda, Hermsdorf (ots)

Ein 69-jähriger verließ am Samstagnachmittag trotz angeordneter Quarantäne (Kontakt zu positiv getesteter Person) seine Wohnung in Hermsdorf. Zu allem Überfluss stand er noch erheblich unter Alkoholeinfluss und fuhr mit seinem Pkw. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann an seiner Anschrift stellen. Er hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,65 Promille. Ihm wurde der Führerschein entzogen und zwei Blutentnahmen durchgeführt. Das Gesundheitsamt wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und wird in eigener Zuständigkeit Schritte gegen den Betroffenen unternehmen. Die Maßnahmen der PI Saale-Holzland erfolgten unter Einhaltung des Hygieneschutzkonzeptes.

