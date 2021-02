Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kompletträder in Eisenberg gestohlen

Eisenberg (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum vom 05.02.21 zum 10.02.21 in eine Garage in der Mozartstraße in Eisenberg ein. Aus dieser entwendeten sie vier BMW Kompletträder sowie ein Autoradio der Marke Pioneer. Der Beuteschaden wird mit ca. 1.650 Euro angegeben. Am Tor der Garage entstand geringer Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell