LPI-J: Schmierfinken in Stadtroda unterwegs

Stadtroda (ots)

Von Donnerstag auf Freitag beschmierten Unbekannte das Gebäude des Bauhofes in der Bahnhofstraße in Stadtroda. Die Täter brachten eine schwarzfarbene Fratze in Tropfenform mit der Aufschrift CRIME an. Ähnliche Graffitis wurden an einer Lärmschutzwand im Lohmholz, Hauswänden der August-Bebel-Straße, des Schützenhauses und des Goetheweges 20 festgestellt. Der Schaden am Gebäude des Bauhofes beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Die PI Saale-Holzland sucht nun dringend Zeugen zu den Graffitis. Sachdienliche Hinweise melden Sie unter der 036428 640 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

