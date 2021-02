Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Häufung von Unfallfluchten in Eisenberg und Umgebung

Eisenberg (ots)

Gleich mehrere Unfallfluchten ereigneten sich am vergangenen Wochenende in Eisenberg und Umgebung.

Freitagnachmittag beschädigte eine 56-jährige Renaultfahrerin beim Ausparken auf dem Parkplatz des Landratsamtes in Eisenberg einen dort parkenden VW Golf und flüchtete anschließend unerlaubt vom Unfallort. Die Flüchtige konnte durch Beamte der Polizei in Jena an ihrer Wohnanschrift gestellt werden.

Eine Mitarbeiterin eines Paketdienstes staunte am Freitagmittag in Silbitz nicht schlecht als sie nach persönlicher Zustellung einer Postsendung zu ihrem Auto zurückkehrte. Die Schiebetür ihres Mercedes Benz ließ sich nur mit Mühe öffnen. Grund hierfür war eine erhebliche Eindellung, die ein anderes noch unbekanntes Fahrzeug verursacht hat. Die junge Frau war in der Ortslage Silbitz u.a. in der Straße der Einheit unterwegs. Der Schaden am Paketfahrzeug wird mit ca. 1.000 Euro angegeben.

Ebenfalls in Eisenberg beschädigte ein 22-jähriger Slowake Samstagmittag mit seinem Renault einen in der Straße Zeilbäume stehenden Suzuki Baleno. Damit nicht genug flüchtete er gemeinsam mit seinem Beifahrer zu Fuß vom Unfallort. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und nahm unverzüglich die Verfolgung auf. Sie konnte die beiden Männer stellen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen sich dem Unfallfüchtigen an. Der Grund für seine Flucht konnte schnell ermittelt werden. Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein beschlagnahmt. Er wird sich künftig zu Fuß in Eisenberg fortbewegen. In diesem Zusammenhang bedankt sich die PI Saale-Holzland bei der Eisenbergerin, deren Zivilcourage es zu verdanken ist, dieses Strafverfahren lückenfrei aufzuklären.

Hinweise zu den o.g. Unfallfluchten bitte an die PI Saale-Holzland unter der 036428 640 oder jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell