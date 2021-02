LPI-J: Pressemitteilung der PI Apolda vom 21.02.2012

Landespolizeiinspektion Jena

Pressemitteilung der PI Apolda vom 21.02.2012

Fahrzeug beschädigt

In der Zeit vom 18.02.2021 bis zum 19.02.2021 beschädigten unbekannte Täter einen Pkw Opel Astra. Das Fahrzeug der Geschädigten stand zur Tatzeit ordnungsgemäß verschlossen und gesichert in Oßmannstedt, Karl- Liebknecht-Straße. Mit einem unbekannten Gegenstand wurde das Fahrzeugdach beschädigt. Es wurden mehrere Dellen festgestellt. Am Pkw entstand ein Schaden von ca. 1500,00 Euro

Wildunfall

Am 20.02.2021, 03:15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Bundesstraße 87. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw VW Fox die Bundesstraße 87 aus Richtung Abzweig Mattstedt kommend. Zwischen Mattstedt und Apolda überquerte ein Reh die Fahrbahn. Die verantwortliche Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Am VW Fox entstand ein Schaden von ca. 1000,00 Euro.

Unter Alkoholeinfluss gefahren

Am Samstag, 20.02.2021, 23:05 Uhr, wurde der Fahrer eines Pkw Opel Corsa in Apolda, August-Bebel-Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille

