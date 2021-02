Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Haft genommen

Weimar (ots)

Der 32-Jährige, der nach einem Vorfall zu Beginn der Woche in der Ilmtalbahn am gestrigen Tag vorläufig festgenommen wurde, ist heute am frühen Nachmittag dem Haftrichter vorgestellt worden. Um 14 Uhr war Vorführungsbeginn im Amtsgericht Erfurt. Da eine Wiederholungs- und Fluchtgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, erließ der zuständige Richter Haftbefehl gegen den jungen Mann. Der 32-jährige Weimarer wird nun einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

