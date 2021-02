Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Jena (ots)

Die 79-jährige Dame, welche seit Freitag dem 19.02.2021 vermisst wurde, konnte am Samstagmorgen durch einen aufmerksamen Bürger in der Ortslage Ascherhütte wohlbehalten festgestellt und nach ärztlicher Begutachtung an ihre Verwandten übergeben werden.

