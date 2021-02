Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Übergriff auf ein 13-jähriges Mädchen in Weimar - Fortschreibung

Weimar (ots)

Bezüglich dem Übergriff eines unbekannten Täters auf ein 13-jähriges Mädchen am 15.Februar 2021 in der Ilmtalbahn in Weimar, konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Der Mann, welcher aus Deutschland stammt, rückt immer mehr in den Focus der Ermittler und ist der Polizei kein Unbekannter. Seine Tatbeteiligung muss nun genau verifiziert werden, wozu noch weitere Maßnahmen und Untersuchungen nötig sind und die Ermittlungen hierzu weiter andauern.

