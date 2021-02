Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher schläft auf der Couch

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Einen Einbruch in ein Haus in Silbitz meldete am Donnerstagmorgen ein 42-Jähriger der Polizei. Das Haus ist aktuell nicht bewohnt, da die Eigentümer derzeitig woanders aufhältig sind. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie eine aufgebrochene Kellertür fest. Bei der Begehung des Hauses staunten die Beamten aber nicht schlecht, als sie den Einbrecher schlafend auf dem Sofa feststellten. Der 19-Jährige war dem Zeugen kein unbekannter, da es sich um einen Verwandten handelt. Der junge Mann trat am Mittwochabend die Tür ein und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Anschließend hielt er sich bis etwa 04:00 Uhr dort auf, ging dann nochmal auf Streifzug, um gegen 08:00 Uhr zurück zu kehren, wo er dann durch die alarmierten Beamten schlafend aufgefunden wurde. Nach ersten Erkenntnissen hat der 19-Jährige nichts entwendet, sondern sich lediglich dort häuslich niedergelassen.

