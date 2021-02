Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auto aufgebrochen

Jena (ots)

Aus einem Firmenwagen, der auf dem Gelände in Isserstedt abgestellt war, wurden vier Maschinen entwendet. So teilte dies eine Mitarbeiterin am Donnerstagnachmittag mit. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück, öffneten gewaltsam das Firmenfahrzeug und stahlen die Maschinen im Wert von etwa 1000 Euro.

