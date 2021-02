Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zuflucht gesucht

Jena (ots)

Am Donnerstagvormittag teilte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit, dass die Tür zum Geldautomatenraum einer Bankfiliale in der Bachstraße in Jena gewaltsam geöffnet wurde. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Tür zwar beschädigt wurde, aber am Geldautomaten keinerlei Manipulationen erfolgten. Auf Grund der Tatsache, dass der Automat nicht angegriffen wurde, wird aktuell davon ausgegangen, dass sich Unbekannte wegen der Kälte in den letzten Tagen Zutritt zum Geschäftsbereich verschafft haben, um sich aufzuwärmen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die eingesetzten Beamten aufgenommen.

