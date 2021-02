Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: iPad als Parkticket

Jena (ots)

Mittwochvormittag parkte ein Fahrzeugführer vor einer Tierklinik in der Erfurter Straße. Grund war ein Arztbesuch seines Sohnes in dem gegenüber befindlichen Krankenhaus. Ein Mitarbeiter der Tierklinik sprach den Parkenden an und verwies darauf, dass dies ein Parkplatz nur für Besucher seiner Praxis sei. Jedoch könnte er alternativ für ein Parkentgelt von 5,- Euro diesen nutzen. Da dies nicht auf Nächstenliebe stieß, nahm der Mitarbeiter ein im Fahrzeug befindliches iPad an sich, sozusagen als Pfand. Die eingesetzten Beamten konnten den Sachverhalt klären und nahmen eine entsprechende Anzeige auf.

