Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hilfsbereitschaft vorgetäuscht

Jena (ots)

Am Mittwochmittag ereignete sich ein dreister Diebstahl einer Geldbörse. Eine 76-jährige Frau war fußläufig in der August-Bebel-Straße zwischen einer Physiotherapie und einem Einkaufsmarkt unterwegs. Hierbei sprach sie eine junge Frau an, da der auf dem Rücken getragene Rucksack offen stand. Die Unbekannte bat der Rentnerin an diesen zu schließen, was sie scheinbar auch tat. An der Kasse im Supermarkt bemerkte die 76-Jährige jedoch das Fehlen ihres Portemonnaies.

