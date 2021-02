Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 06.02. bis 16.02. wurde aus einem Gemeinschaftskeller in der Leutloffstraße 83 ein grünes Fahrrad der Marke Bulls, Modell Sharpteil 1 Disk, welches mit einem Fahrradschloss gesichert war, entwendet.

An einem schwarzen Pkw VW Touran, welcher im Zeitraum vom 16.02.2021 bis 17.02.2021 in Eckolstädt in der Darnstedter Straße auf Höhe der Hausnummer 1 parkte, wurden entlang der Fahrerseite Kratzer durch den Eigentümer festgestellt. Der Schaden wird auf ca. 400 EUR geschätzt.

