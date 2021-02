Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallzeugen gesucht

Jena (ots)

Am Montagabend, gegen 17:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Lutherplatz/Am Anger in Jena zu einem Unfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines Pkw VW-Caddy, welcher aus Richtung Am Anger in Richtung Eisenbahndamm fuhr, stieß mit einem Mitsubishi zusammen, welcher aus Richtung Lutherplatz in Richtung Wiesenstraße unterwegs war. Die Fahrerin des Colt wurde hierbei leicht verletzt. Aufgrund der vorherrschenden Witterungsbedingungen, der Sichtverhältnisse und der widersprüchlichen Aussagen der Unfallbeteiligten, gestaltet sich die Rekonstruktion des Unfallgeschehens schwierig. Aus diesem Grund sucht die Polizei Jena nach Zeugen.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Kann jemand Aussagen zur Ampelschaltung in diesem Zeitraum treffen? Bei Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei Jena unter 03641-810 oder per E-Mail an: ED.ID.LPI.Jena@polizei.thueringen.de

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell