Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Häufchen gesetzt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und oftmals sind die Meldungen an Kuriosität nicht zu überbieten, so auch am Dienstagabend in Kahla. Gegen 19:00 Uhr meldete sich eine Zeugin und schilderte folgenden Sachverhalt: Ein Mann habe soeben in der Moskauer Straße seine Notdurft auf dem Gehweg verrichtet, sich mit Schnee abgeputzt und ist dann in Richtung eines Schnellimbisses weitergelaufen. Die Beamten konnten in der Folge das Häufchen vor Ort lokalisieren. Da sie den Verursacher im Nahbereich nicht mehr antreffen konnten, sodass dieser sich selber um die Entsorgung kümmern konnte, deckten es die Beamten, abseits des Gehweges, mit Schnee ab. Da dies gegen die Stadtsatzung verstößt, welche die Notdurftverrichtung in der Öffentlichkeit untersagt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

