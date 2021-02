Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kuchen nun nicht mehr genießbar

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein Kuchen im Backofen rief am Dienstagabend die Feuerwehr in Serba auf den Plan. Gegen 23.30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen vermutlichen Gebäudebrand, die Bewohner konnten das Haus bereits eigenständig und unverletzt verlassen. Glücklicherweise bestätigte sich der Brand nicht, denn lediglich ein im Ofen backender und vergessener Kuchen qualmte vor sich hin, sodass es zu einer Rauchentwicklung kam. Nach einer Überprüfung durch die Feuerwehr konnte aber kein entstandener Sachschaden festgestellt werden. Die Bewohner kamen zur Überprüfung in ein Krankenhaus, wurden aber nicht verletzt. Der Kuchen allerdings war nicht mehr genießbar.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell