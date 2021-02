Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Eltern bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Als ein 19-Jähriger in die Wohnung seiner Eltern in Eisenberg, trotz massiven Schlagens gegen die Wohnungstür, keinen Einlass gewährt bekam, begab sich der junge Mann in den Keller seiner Eltern. Hier brach er die Tür auf und entwendet das Fahrrad seines Vaters. Anschließend fuhr der 19-Jährige davon. Durch einen Zeugen konnte der Dieb dann im Bereich eines Bäckers festgestellt und -gehalten werden, sodass er nicht flüchten konnten. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurde das Rad an seinen rechtmäßigen Eigentümer übergeben. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls. Doch damit nicht genug. In den Nachtstunden ist er dann erneut auffällig geworden. An einer Tankstelle verlangte er diverse Sachen, beabsichtigte aber kein Geld dafür zu entrichten. Dies wurde durch die Tankstellenmitarbeiterin abgelehnt, stattdessen bot sie dem 19-Jährigen ein Glas Wasser an. Dies lehnte er ab und nahm dies zum Anlass wüst zu randalieren und einen Mülleimer zu beschädigen. Anschließend entfernte er sich fußläufig, konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten im Nahbereich aber aufgegriffen werden. Seine Wutattacke begründete er mit der Unzufriedenheit was den Service in der Tankstelle betrifft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell