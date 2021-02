Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kochwäsche mal anders

Jena (ots)

Ein technischer Defekt einer Waschmaschine sorgte am Dienstagabend für einen Einsatz der Feuerwehr in der Stauffenbergstraße in Jena. Die Waschmaschine fing Feuer und begann zu brennen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrkameraden konnte größerer Schaden verhindert werden. Die Bewohnerin begab sich vorsorglich mit ihren beiden Kindern ins Krankenhaus. Aber weder sie, noch ihre Sprösslinge wurden zum Glück verletzt.

