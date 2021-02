Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auch zu viel fürs Fahrrad

Jena (ots)

Mit 2,06 Promille war am Dienstagabend ein 38-Jähriger Radfahrer unterwegs, als er von Polizeibeamten kontrolliert wurde. In der Wiesenstraße in Jena wurde der Mann, gegen 21:45 Uhr, gestoppt. Mit ihm wurde eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt, weiterhin muss er sich nun wegen Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

