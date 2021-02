Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kundgebungsmittel Feuerwehrauto

Jena (ots)

In der Schleidenstraße in Jena haben Unbekannte am Dienstagabend an das Heckrollo eines Einsatzwagens der Feuerwehr den Schriftzug "ACAB" gesprüht. Mit schwarzer Farbe brachten der oder die Täter den Schriftzug in einer Größe von 50 x 80cm am Fahrzeug an. Hinweise auf den Täter gibt es aktuell nicht. Das Graffito konnte glücklicherweise rückstandslos entfernt werden.

