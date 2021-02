Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: An der Tür gescheitert

Jena (ots)

Einen versuchten Einbruch in die Räumlichkeiten des Vereins "Bewegungsküche e.V." in der Drackendorfer Straße in Jena meldete am Dienstagmittag ein 39-Jähriger Mitarbeiter der Polizei. Der oder die unbekannten Täter versuchten die Seitentür des Gebäudes gewaltsam aufzubrechen, scheiterten allerdings und gelangten folglich nicht ins Innere des Objektes.

