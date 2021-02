Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Unbekannte Täter brachen im Zeitraum vom 15.02.2021 19:00 Uhr bis 16.02.2021 18:00 Uhr nach Betreten der offenstehenden Haustür der Lessingstraße 71 eine Zugangstür des Kellerbereiches auf. In der weiteren Folge wurden die Vorhängeschlösser von zwei Kellerabteilen durchtrennt und diverses Elektrowerkzeug im Gesamtwert von ca. 650 EUR entwendet.

Am Heidenberg 107 wurde eine Wohnung, welche das Landratsamt Weimarer Land als Notunterkunft angemietet hat, im Tatzeitraum vom November 2020 bis 16.02.2021 aufgebrochen und daraus eine Waschmaschine entwendet. Der Wert sowie die Marke der Waschmaschine sind bisher noch nicht bekannt.

Wer Hinweise zu den beiden Straftaten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Apolda unter der Rufnummer 03644-5410 zu melden.

Eine 49-jährige Fahrerin eines Pkw Citigo befuhr am Dienstagvormittag den Kirschberg in Richtung Erfurter Straße. Als sie in einer Rechtskurve die angrenzende Zeppelinstraße befahren wollte, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Fahrzeug gegen eine Steinmauer eines Grundstücks. Die Fahrerin, welche dadurch leicht verletzt wurde, stand zudem unter Alkoholeinfluss.

Durch eine Dachlawine wurde ein Passant am Dienstagmittag auf Höhe der Bahnhofstraße 21 leicht am Kopf verletzt. Die Polizei weißt hierbei nochmals auf die Gefahrenquelle aufgrund des einsetzenden Tauwetters hin.

