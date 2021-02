Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Teppich und Klopapier durch die Nacht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Mit mehreren Sonnenbrillen auf dem Kopf, Klopapier ums Haupt gewickelt und mit einem Teppich um die Hüften, lief am Montagabend ein 38-Jähriger durch die Ortslage Nausnitz. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, lief der Mann von Haus zu Haus, klingelte und versuchte seinen übersteigerten Redebedarf bei den Bewohnern zu decken. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, war der Mann aber bereits wieder an seiner Wohnung angekommen. Doch scheinbar hatte er keinen Bedarf mehr zu reden, denn mit den Polizisten verweigerte er jegliche Kommunikation. Er stellte sich lediglich an sein Fenster, winkte den Beamten mit aufgesetzter Sonnenbrille zu und schloss die Jalousien. Nach Rücksprache mit einem Arzt, welcher keinen Handlungsbedarf sah, wurde der 38-Jährige in seiner Wohnung belassen. Etwa eine Stunde später rückten die Rettungskräfte dann doch bei den jungen Mann ein und nahmen ihn mit ins Krankenhaus, da eine Fremdgefährdung nicht mehr ausgeschlossen werden konnte.

