Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision mit Lkw

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Auf winterglatter Fahrbahn kam eine 41-Jährige mit ihrem Opel am Montagabend in Bürgel ins Schlingern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Lkw. Die Frau befuhr die Straße am Markt in Richtung Jena, als sie kurz vor einer Kurve das Fahrzeug abbremste und aufgrund der Straßenbeschaffenheit ins Rutschen geriet und frontal mit dem Mercedes zusammenstieß. Die 41-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb verschont. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell