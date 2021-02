Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Einbruch - am Blech gescheitert

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine Beschädigung an einem Betriebsfahrzeug meldete am Montagvormittag ein Mitarbeiter einer Firma für Umwelttechnik aus Kahla. Unbekannte öffneten gewaltsam, vermutlich mittels einer Blechschere, die Hecktür des Transporters. Allerdings scheiterten die unbekannten Täter an der inneren Blechverkleidung. Auch der Versuch das Schloss gewaltsam zu öffnen glückte nicht, sodass der oder die Täter ohne Beute fliehen mussten. Der entstandene Sachschaden an dem Fahrzeug wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

