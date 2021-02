Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Bunte Gartenhütte

Jena (ots)

Schmierfinken ließen sich an einer Gartenhütte in der Gartenanlage Mühltal aus. Wie der 39-jährige Besitzer am Montagnachmittag mitteilte, wurde die Laube großflächig mit verschiedenfarbigen "Malereien" besprüht. Was der "Künstler" mit seinen Gemälden kundtun wollte, blieb aber unbekannt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde durch die Polizei Jena aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell