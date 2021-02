Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Spiegelgläser gestohlen

Jena (ots)

Verwundert schaute eine 32-Jährige am Montagmorgen, als diese zu ihrem Pkw in der Sophienstraße in Jena kam. Unbekannte haben vermutlich über Nacht die Spiegelgläser beider Außenspiegel abmontiert und diese entwendet. Der oder die Täter durchtrennten dabei die Kabelage und entfernten die beiden Spiegel des BMW, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

