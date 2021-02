LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 16.02.2021

Landespolizeiinspektion Jena

Von der Straße abgekommen

Auf winterglatter Fahrbahn kam gestern Morgen eine 44-jährige Frau ins Schleudern. Sie befuhr die Ortsverbindungsstraße von Hottelstedt in Richtung Ettersburg. In einer Kurve geriet sie ins Schlingern und in der Folge von der Fahrbahn ab. Die Frau erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe an ihrem Skoda konnte noch nicht ermittelt werden. Der Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Tierische Verbringung

Ein Anwohner aus Bad Berka informierte gestern Vormittag die Polizei über zwei freilaufende Hunde in der Stadt. Eine Streifenbesatzung nahm sich den beiden an. Bereits am Vortag informierte ein Mann, dass ihm sein Schäferhund und sein Jagdhund ausgebüchst waren. Die Beschreibung passte. Da die Tiere kein Halsband trugen, wurden sie kurzerhand in den Streifenwagen bugsiert und nach Hause gefahren.

Einfahrt nicht bekommen

Am Montagmittag wollte der Fahrer eines Skodas in der Weimarer Altstadt in ein Grundstück einfahren. Da er die Einfahrt nicht gleich im ersten Anlauf schaffte, wollte er zurücksetzen, um einen zweiten Versuch zu starten. Hierbei übersah der 41-Jährige aber, dass bereits ein anderes Fahrzeug hinter ihm stand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher die Einfahrt vielleicht nicht nur wegen der herrschenden Straßenverhältnisse nicht gleich im ersten Anlauf bekommen hat. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille.

Unbelehrbar

Zu einem Polizeieinsatz kam es gestern Nachmittag im Weimarer Atrium. Ein 50-jähriger Mann hielt sich ohne die erforderliche Mund-Nasen-Bedeckung im Haus auf. Durch Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde er mehrmals aufgefordert den geltenden Regelungen nachzukommen oder das Haus zu verlassen. Da er beides nicht tat, muss er nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren rechnen. Zusätzlich wurde ihm ein Hausverbot ausgesprochen. Aber auch das beeindruckte den Mann nicht. Kurze Zeit später geriet er mit dem Mitarbeiter eines dortigen Supermarktes aneinander, weil er sich weigerte während seines Einkaufs eine Maske zu tragen. Erst das Eintreffen der Polizisten veranlasste den Mann das Atrium zu verlassen.

Verkehrsunfall

Ein Vorfahrtsfehler führte gestern am späten Nachmittag im Industriegebiet Nord zu einem Unfall. An der Kreuzung Industriestraße / Nordstraße kam es folglich zum Zusammenstoß eines Mitsubishis mit einem Skoda. Die 42-jährige Fahrerin des Skodas sowie ihre mit ihm Auto sitzenden Kinder (4, 9) wurden hierbei verletzt und ins Klinikum verbracht. Der 50-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

