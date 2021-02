Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Fahrer mit einem PKW Fiat Doblo in Rödigsdorf die leicht abschüssige Straße An der Kirche. In einer Rechtskurve rutschte das Fahrzeug auf Grund der glatten Fahrbahn geradeaus und prallte gegen eine Hauswand. An der Hauswand sowie am Pkw entstand Sachschaden.

Ein 42-Jähriger steckte sich in einem Lebensmittelgeschäft in der Utenbacher Straße am Montagabend kurz vor Feierabend Süßigkeiten im Wert von knapp 9 EUR in die Jackentasche und rannte an den Kassen vorbei aus dem Geschäft. Durch eine Kassiererin konnte der polizeibekannte Mann bis zum Eintreffen der Polizeibeamten aufgehalten werden.

