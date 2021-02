Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Illegal entsorgt

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie jemand illegal seinen Sperrmüll entsorgte, beobachtete ein 25-Jähriger am Sonntagnachmittag in Oßmaritz. Kurz vor dem Ortseingang legte ein unbekannter Mann, der mit einem weißen Transporter unterwegs war, diverse Schränke und Gerätschaften einer alten Küche ab und flüchtete anschließend in Richtung Jena. Eine Absuche nach dem Unbekannten blieb leider erfolglos.

