Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut bestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Erneut wurde eine Firma in Stadtroda zum Ziel von Langfingern. Wieder wurde Kupferkabel entwendet. Der oder die Täter traten von der Rückseite des Geländes her an den Zaun der Firma heran, griffen über den Zaun und nahmen das Kabel an sich. Anschließend entkamen die Unbekannten. Der Wert der Beute wird aktuell auf etwa 200 Euro geschätzt.

