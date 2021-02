Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigt und geschlagen

Jena (ots)

In der Ahornstraße in Jena kam es am Sonntagmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 45-Jährigen und einem unbekannten Mann. Als die beiden Personen sich auf der Straße begegneten, beleidigte der Unbekannten den 45-jährigen Mann und schlug ihm anschließend mit der Faust ins Gesicht. Dadurch erlitt er der Mitteiler Schmerzen, lehnte aber einer ärztliche Untersuchung ab. Trotz sofortiger Suchmaßnahmen konnte der Täter in einer Personengruppe unerkannt entkommen.

