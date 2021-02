Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 15.02.2021

Weimar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am 14.02.2021 gegen 12:15 teilt ein Bürger der Weimarer Polizei mit,dass das von ihm genutzte Firmenfahrzeug durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt wurde. Der Pkw parkte am Ende der Schubertstraße und wies Unfallschäden am Kotflügel sowie einen Riss in der Windschutzscheibe auf. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.Hinweise zum Verursacher liegen derzeit nicht vor.

Verkehrsunfall

Am 14.02.2021 gegen 15:50 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Stedten kommend in Richtung Berlstedt. Am Kreisverkehr in Berlstedt stand verkehrsbedingt wartend ein weiteres Fahrzeug. Der Pkw-Fahrer reagiert aufgrund seiner unangepassten Geschwindigkeit zu spät, wich aus und kollidierte in der Folge mit einem Verkehrszeichen. Nach seinen Angaben wurde er durch die tiefstehende Sonne geblendet und wäre ausgewichen um einen Kollision zu vermeiden. Die Beamten allerdings waren der Ansicht, dass die 2,12 Promille Atemalkohol wohl eher eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben könnten. Es folgte eine Blutentnahme, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Wildunfall

Am 14.02.2021 gegen 18:30 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer die Landstraße aus Böttelborn kommend in Richtung Tannroda. Vor dem Ortseingang Tannroda lief plötzlich ein Hase über die Fahrbahn und kollidierte mitdem Fahrzeug. Es enstand leichter Sachschaden. Der Hase überlebte den Zusammenstoß nicht.

Diebstahl

In der Zeit vom 13.02.2021, 20:30 Uhr bis zum 14.02.2021, 14:50 Uhr wurde aus einem in der Meyerstraße, Höhe Haus-Nr. 52, aus einem dort geparkten Pkw durch unbekannte Täter eine Einkaufstüte mit Lebensmitteln entwendet. Der Fahrer hatte offenbar vergessen, die rechte Fondtür zu verschließen. Der Wert der entwendeten Lebensmittel beläuft sich auf ca. 40 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell