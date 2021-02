Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Von Samstag auf Sonntag wurde ein weißer Pkw Opel, welcher in der Stegmannstraße am rechten Fahrbahnrand in einer Parklücke abgeparkt war an der hinteren Tür der Fahrerseite durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es waren rote Fremdlackspuren erkennbar.

Die Polizei Apolda bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 03644/5410 zu melden

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell