Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Polizeimeldung aus dem Saale-Holzland

Stadtroda (ots)

In Eisenberg wurde letzte Woche in zwei Keller in der Biberacher Straße eingebrochen. Aus einem Keller wurden zwei Fahrräder im Wert von ca. 1000 Euro entwendet.

Zu einen erneuten Einbruch kam es von Samstag auf Sonntag in eine Stadtrodaer Firma. Innerhalb weniger Tage wurde bereits mehrfach vom Gelände der Elektrofirma diverses Elektrozubehör im Wert von mehrerern Hundert Euro entwendet.

Wer kann sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen in Eisenberg und Stadtroda machen? Wer hat an den Tatorten verdächtige Personen festgestellt?

Am Samstagmittag klingelte ein unbekannter Mann an der Wohnhung eines älteren Herrn in Eisenberg. Der Unbekannte gab an, dass er im Auftrag des Blindenverbandes für Blinde und Sehschwache Spenden sammelt und fragte, ob er denn auch ein Glas Wasser bekommen könnte. Daraufhin wurde der Unbekannte in die Wohnung hinein gebeten. Als der Wohnungsinhaber das Glas Wasser holte, nutzte der fremde Mann den kurzen Augenblick und entwendete aus der Geldbörse Bargeld in zweistelliger Höhe.

In Kahla wird seit einigen Wochen ein Mann von angeblichen Staatsanwaltschaften und Gerichtsvollziehern angerufen. Er soll Schulden in Höhe von mehreren Tausend Euro bei einer Lottogesellschaft haben, obwohl er noch nie Lotto gespielt hat.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Bitte lassen Sie keine Personen in ihre Wohnung oder Häuser bzw tätigen Sie keine Überweisungen an angebliche Staatsanwaltschaften bzw Gerichtsvollzieher. Kaufen Sie keine Geldwertkarten und geben die aufgerubbelten Nummern per Telefon an Unbekeannte heraus. Es handelt sich hierbei immer um Betrüger die es nur auf ihr Geld abgesehen haben. Staatsanwaltschaften oder Gerichtsvollzieher kontaktieren Sie in der Regel immer schriftlich und nur in Ausnahmefällen per Telefon. Geben sie niemals persönliche Daten von sich am Telefon oder im Internet heraus.

