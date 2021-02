Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 14.02.2021

Weimar (ots)

Trickbetrug

Am Freitag kam es erneut zu einem Versuch eine ältere Dame um ihr Erspartes zu bringen. Der 62-Järigen wurde am Telefon ein Gewinn von über 40.000 EUR in Aussicht gestellt. Nur sollte Sie zunächt eine Gebühr in Höhe von 1000 EUR bezahlen. Die Frau erkannte den Betrug sofort und legte auf. Es wird nun wegen versuchten Betrugs ermittelt. Die Polizei bittet um Sensibilisierung der eigenen älteren Verwandten bezüglich solcher Betrugsmaschen. Die Täter erlangen die Telefonnummer ihrer Opfer in der Regel aus dem Telefonbuch und konzentrieren sich auf Personen mit alten Namen. Lassen Sie sich in solchen Fällen am Telefon zu keiner Überweisung bewegen und geben Sie niemanden Bargeld, den sie nicht kennen.

Glatte Straßen

Am gesamten Wochenende kam es in Weimar wieder zu mehreren witterungsbedingten Unfällen. Zum Glück wurde hierbei niemand verletzt und es entstanden nur geringe Sachschäden. Fahren Sie vorsichtig.

Dreister Dieb

Am Freitagabend kam es zu einem dreisten Diebstahl in Bad Berka. Eine Zeugin meldete der Polizei, dass sie eine leere Verpackung eines Notebooks samt Lieferschein auf der Straße gefunden hat. Im Zuge einer Kontaktaufnahme mit dem eigentlichen Adressaten des Paktes wurde bekannt, dass das Paket nach Angaben des Lieferdienstes vor seiner Haustür abgelegt wurde. Wer das NoteBook im Wert von ca. 640 EUR aus dem Paket entwendet hat, konnte noch nicht geklärt werden. Es wird nun wegen Diebstahls ermittelt.

Unter Drogen am Steuer

Am Samstagabend wurde ein 30-jähriger BMW-Fahrer in der Bad Hersfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Metamphetamin. Daher wurde mit ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses erstattet.

Zeugen nach Raub in Weimar gesucht

Am Samstagmorgen wurde eine junge Frau im Bereich der Schwanseestraße / Ecke Fuldaer Straße durch eine unbekannte männliche Person von hinten angegriffen. Der komplett dunkel gekleidete Täter entriss der Frau die mitgeführte Handtasche und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Personen, welche am Samstagmorgen in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter 03643-882224 oder 03641-812464 zu melden.

