Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Am 12.02.2021 wurde ein Schlüsselbund mit drei Schlüsseln für einen Multicar in der Polizeiinspektion Apolda abgegeben. Dieser wurde am gleichen Tag gegen 12:45 Uhr in der Bachstraße auf Höhe der Pestalozzischule durch einen Schüler im Schnee aufgefunden. Offensichtlich wurde der Schlüssel beim Beräumen der Schneemassen an den Straßenrändern verloren.

