Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medienbericht der Polizeiinspektion Apolda

Apolda (ots)

Aus Unachtsamkeit fuhr eine 32-Jährige am Donnerstagmorgen in der Moskauer Straße mit ihrem Pkw VW gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Pkw Mercedes. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von je 1000 EUR.

Ein Pkw Opel Corsa und ein LKW standen in der Reihenfolge am Donnerstagnachmittag in der Robert-Koch-Straße in Fahrtrichtung Buttstädter Straße. Als die Lichtzeichenanlage auf Grün schaltete fuhr der LKW infolge Unachtsamkeit auf den vor ihm stehenden PKW Opel Corsa hinten auf. Am Pkw Corsa entstand am hinteren Stoßfänger Sachschaden in Höhe von ca. 500 EUR. Am LKW schien augenscheinlich kein Schaden entstanden zu sein.

Auf der Straße von Escherode in Richtung Schmiedehausen querte am Donnerstagabend ein Reh die Fahrbahn und wurde dabei von einem Pkw Ford Focus erfasst. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand im Fronbereich ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Das Reh lief über das angrenzende Feld davon.

Ein PKW Daimler mit Anhänger wurde am Donnerstagabend in der Lessingstraße in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der 20-jährige Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war.

