Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zweimal hintereinander

Jena (ots)

Ein 43-Jähriger aus Eisenberg war am Donnerstagabend auf Beutezug in einem Supermarkt in Jena. Der Ladendetektiv konnte den Mann beobachten, wie dieser alkoholische Getränke und elektronische Geräte im Wert von knapp 100 Euro einsteckte und anschließend den Kassenbereich, ohne zu bezahlen, verlassen wollte. Kurz zuvor erweckte der Mann schon die Aufmerksamkeit der Polizei, als er bei einer Personenkontrolle eine Schreckschusswaffe mit Magazin mit sich führte. Diese wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verstoß Waffengesetz gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell