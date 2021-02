Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Erneut Telefonbetrüger unterwegs

Jena (ots)

Mehrere Versuche starteten Betrüger am Donnerstag um Rentner wieder einmal hinters Licht zu führen und so Geld zu erlangen. In den Vormittags- und frühen Nachmittagsstunden meldeten sich die Unbekannten via Telefon und teilten den älteren Herrschaften mit, dass Verwandte einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätten. Diese säßen nun im Gefängnis und könnten gegen Kaution, in Höhe von 30.000 Euro, freikommen. In allen Fällen haben die Rentner richtig reagiert und aufgelegt, sodass es zu keinerlei Schaden gekommen ist.

