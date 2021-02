Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Werkzeuge geklaut

Jena (ots)

Durch unbekannte wurde auf einer Baustelle in der Ziegesarstraße in Jena eingebrochen und diverse Werkzeuge entwendet. Der Zeuge stellte den Diebstahl am Donnerstagmorgen fest und informierte die Polizei. Der oder die Täter haben sich unbefugt auf das Baustellengelände begeben und haben einen verschlossenen Raum, der als Lager für die Gerätschaften dient, gewaltsam geöffnet. Anschließend haben die Unbekannten Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro entwendet, bevor sie unerkannt entkommen sind. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

