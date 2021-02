Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Medieninformation der PI Weimar vom 12.02.2021

Weimar (ots)

Trickbetrug

Erneut kam es in Weimar zu Versuchen, ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. So erhielt gestern Vormittag eine 81-jährige Frau aus Schöndorf einen Anruf ihres Enkels. Mit Beginn des Telefonates roch die Frau den Braten und beendete das Gespräch. Eine 83-jährige Frau aus Oberweimar erhielt ebenfalls einen Anruf. Aber auch sie erkannte sofort, dass es sich am anderen Ende der Leitung mit Nichten um ihren angeblichen Neffen handelte und brach das Telefonat ab. Beide Seniorinnen haben richtig gehandelt.

Diebe unterwegs

Zu einem Diebstahl von mehreren Parfum-Flacons kam es am Donnerstagnachmittag in einer Drogerie in der Weimarer Innenstadt. Kurz vor 14:00 Uhr betraten zwei Männer den Markt und entwendeten während ihres Aufenthaltes diverse Parfums. Der Ladendetektiv, der die Tat beobachtete, konnte die beiden Männer nach Verlassen des Kassenbereichs aber nicht mehr erreichen. Beide entfernten sich zügig in unbekannte Richtung. Die Höhe des entwendeten Gutes war noch nicht bekannt.

E-Bike getunt

In der Weimarer Innenstadt fiel Beamten der PI Weimar am Donnerstagabend ein Mann auf einem E-Bike auf. Das Rad erschien den Beamten leicht verbaut, weshalb der 41-jährige Fahrer und sein Rad einer Kontrolle unterzogen wurden. Der anfangs gehegte Verdacht bestätigte sich. Der Weimarer nahm bauliche Änderungen vor, um die Geschwindigkeit des E-Bikes zu erhöhen. Für die daraus entstandenen Eigenschaften braucht der Nutzer aber nun einen Führerschein. Zudem muss das Rad in der Form versichert sein. Der Mann hatte nun aber weder Führerschein noch eine Versicherung, was ihn eine Anzeige einbrachte. Der Umstand, dass ein während der Kontrolle durchgeführter Drogenvortest positiv verlief, verbesserte seine Situation nicht.

